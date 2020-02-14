الاتحاد الأوروبي يؤكد أن عوائق مليشيا الحوثي تهدد بوقف المساعدات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أن العوائق التي يفرضها الحوثيون على نشاطات الإغاثة في اليمن "قد تؤدي إلى خفض المعونات وربما وقف توزيعها".

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ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إزالة القيود والعوائق أمام نشاطات الإغاثة في اليمن "فوراً وبصفة نهائية"، معتبراً أن "تدهور الأوضاع في اليمن بات يهدد المساعدات الإنسانية الحيوية".

وصدر هذا البيان بعد اجتماع عقدته الدول المانحة للمساعدات إلى اليمن، حول الصعوبات التي تواجهها منظمات الإغاثة في هذا البلد.

ومع التلويح بوقف المساعدات إلى اليمن، سارت أنباء عن تراجع ميليشيا الحوثي عن فرض ضريبة على المساعدات الإغاثية.

إلى ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن "مسؤول أممي" قوله اليوم الجمعة إن الحوثيين "تخلوا عن التهديد بفرض ضريبة على المساعدات الإنسانية".

وقال المسؤول المتمركز في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إن إدارة الحوثيين "قررت في اجتماعها في 12 من شباط/فبراير إلغاء نسبة 2%" التي كان "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" التابع للمتمردين الحوثيين يعتزم فرضها على المساعدات.