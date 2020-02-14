شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حضرموت.. ندوة عن العلامة عبدالله محفوظ الحداد الأحد المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 الخليج 365 ـ المكلا تنظيم مؤسسة العلامة عبدالله محفوظ الحداد لأعمال البر والدعوة والارشاد، بالتنسيق مع جامعتي حضرموت والاحقاف، الندوة العلمية للذكرى الـ20 لحولية وفاة العلامة عبدالله الحداد. وبحسب المنظمين الندوة فستكون: اليوم: الاحد 16 فبراير Advertisements الساعة 9 صباحاً . المكان: قاعة الاديب باكثير "القاعة الصغرى" رئاسة جامعة حضرموت_فوة ومن المقرر أن تقدم خلال الندوة ٤ أوراق عمل عن العلامة الحداد لدكاترة ومشايخ علم.

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