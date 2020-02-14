شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم ..شركة النفط تفاجئ الجميع وتعلن رسميا رفع أسعار مادة البترول وهذا هو السعر الجديد !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 04:45 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أقرت شركة النفط بالعاصمة المؤقتة عدن رفع أسعار مادة البترول ابتداءً من اليوم الجمعة وفقاً لما نقلته مصادر محلية بعدن. أقرأ أيضا : Advertisements عااااجل : الحوثيين يعلنون اجتياح مأرب ..والعرادة يفاجئ الجميع بــ ظهور و تصريح أثلج صدور كل اليمنيين !! "موقف صادم وغير متوقع" شاهد بالصورة..كيف فاجأت كويتية زوجها اثناء عقد القران لـ زوجها على زوجته الثانية وردنا الآن : اِحتدام المعارك الطاحنة في الجوف ..تفاصيل المشهد الحربي لعملية صد أكبر زحف للحوثيين في مجزر والغيل وكشف المصدر أن الشركة بدأت صباح اليوم الجمعة ببيع الدبة البترول سعة 20 لتراً بمبلغ 7600 ريالاً بدلاً عن السعر السابق 7300 ريال، مشيراً إلى أن سبب رفع السعر نظراً إلى المصارفة في البنك المركزي، ورفع الأسعار من قبل المستوردين.



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