عااااااجل : بن زايد يدشن استراتيجية المواجهات غير المباشرة ويشن هجوم عنيف على الملك سلمان وعلاقتة بسقوط "نهم"!!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 05:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

هاجم الناطق الصحفي باسم الراحل "علي صالح" المملكة العربية السعودية، واتهمها بتغذية الرفض ضدها.

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وقال "نبيل الصوفي" المقرب من طارق صالح والإمارات، إن جبهة نهم سقطت، فيما السعودية مشغولة بمعاشيق، حد تعبيره.

‏وتابع "الصوفي" على تويتر: "دولة تغذي الرفض ضدها لأن مراكز قواها المسئولة عن اليمن ستخسر مصالحها إذا تصالح اليمنيون بينهم وتصالحوا مع القيادة السعودية.

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‏وأردف أن "اللجنة الخاصة تحافظ على نفوذها وميزانيتها، فالحجر من جيب الأمير، والدم من رأس اليمني"، حد تعبيره.

وتابع صاحب وكالة خبر، وموقع 2 ديسمبر، الناطقة باسم قوات طارق في تغريدة منفصلة: "بعد ديسمبر 2017 خرج من صنعاء إلى الرياض كل من: علي صالح الأحمر ومحمد القوسي وفضل القوسي وعبدالسلام جابر وزير إعلام صنعاء".

‏وأشار إلى أن "الأخير تهجموا عليه، والأول عملوا له قرار يقود ماسموه الحرس الجمهوري، فيما الجميع الآن عاطلين عن العمل".



واستطرد الصوفي مهونا: "لسنا ضد الرياض.. ولكن ضد التعويل عليها.. الزعيم كان أخبر"، ويقصد بذلك خبرة الرئيس السابق صالح في تعامله مع السعودية، وعضها مرات متكررة.



وتحاول السعودية منذ شهرين تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين، الذين تنصلوا عن الاتفاق مستقوين بالإمارات، التي أعلنت الانسحاب شكليا من اليمن، غير أنها تثبت قيادتها للقاطرة رغم حجمها الميني.

ويشكل طارق صالح اليد الإماراتية في الساحل الغربي، والذي يحظى بدعم إماراتي سخي، كان آخرها بناء مدينة سكنية خاصة بجنوده، الذين مُذ قدموا توقفت معارك الحديدة إلى أجل غير مسمى.

المصدر: تعز أونلاين

