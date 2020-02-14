شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : اِحتدام المعارك الطاحنة في الجوف ..تفاصيل المشهد الحربي لعملية صد أكبر زحف للحوثيين في مجزر والغيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 04:34 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تشهد جبهات القتال في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد, مواجهات هي الأعنف بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى. أقرأ أيضا : عااااجل : الحوثيين يعلنون اجتياح مأرب ..والعرادة يفاجئ الجميع بــ ظهور و تصريح أثلج صدور كل اليمنيين !! "موقف صادم وغير متوقع" شاهد بالصورة..كيف فاجأت كويتية زوجها اثناء عقد القران لـ زوجها على زوجته الثانية وقالت مصادر مطلعة إن مواجهات عنيفة تدور في كافة جبهات القتال بمحافظة الجوف, يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. Advertisements وذكرت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي أفشلت زحفا لميلشيا الحوثي المتمردة على سلسلة جبال يام والمحزمات التابعتين لمجزر والغيل. وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهات مختلفة من المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مديريات الغيل و خب والشعف و المتون وخطوط التعزيزات والتحصينات الأمامية للميلشيا الحوثية. وبينت المصادر أن المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, وتدمير تعزيزات وأسلحة وأطقم.



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