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عدن - ياسمين التهامي - الوليد بن طلال يجدد المطالبة بحذف التاء المربوطة

جدد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مطالبته بحذف التاء المربوطة من مسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية (ة). وقال الأمير الوليد في تدوينة عبر تويتر: "في هذه التغريدة من 32 شهرا طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي (ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأيي 100%. الفرس تاريخيا، لا يعرفون إلا لغة القوة". جديد اب برس : Advertisements

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