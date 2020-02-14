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عدن - ياسمين التهامي - خادمة قتلت مخدومها المسّن: كنت أجلب له الفتيات ليقيم علاقات محرمة

اعترفت الخادمة المصرية التي قتلت مخدومها الذي يكبُرها بخمسين عامًا، بأنها كانت تجلب له فتيات ليمارس معهن علاقة محرّمة مقابل 50 أو 70 جنيه على الفتاة الواحدة.

وأوضحت أنها قررت قتله وسرقته بالتعاون مع أقربائها، فاتصلت به وأخبرته بأنها ستجلب له فتاة مقابل 70 جنيهًا، مشيرة إلى أنها زهبت مع زوجها وقتلاه خنقًا وسرقا منه 200 جنيه وشاشة وتليفون.

جديد اب برس :

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وأقر الزوج بصحة اعترافات زوجته إذ أنها ظلت عامًا ونصف عام تجلب له الفتيات، ونسبت النيابة إليهم تهمة القتل العمد المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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