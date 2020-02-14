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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اشتباكات عنيفة شرق اليمن وطيران التحالف يوقف اكبر زحف حوثي ..."تطورات خطيرة"

تشهد جبهات القتال في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد, مواجهات هي الأعنف بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى وقالت مصادر مطلعة إن مواجهات عنيفة تدور في كافة جبهات القتال بمحافظة الجوف, يستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. جديد اب برس : Advertisements وذكرت المصادر أن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي أفشلت زحفا لميلشيا الحوثي المتمردة على سلسلة جبال يام والمحزمات التابعتين لمجزر والغيل. وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 20 غارة جوية على مواقع وتجمعات وتعزيزات لميلشيا الحوثي المتمردة في جبهات مختلفة من المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مديريات الغيل و خب والشعف و المتون وخطوط التعزيزات والتحصينات الأمامية للميلشيا الحوثية. وبينت المصادر أن المواجهات والغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة, وتدمير تعزيزات وأسلحة وأطقم.

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