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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة كيف باغتت أمريكا الجميع وصعقت ابو علي الحاكم، وعبد الملك الحوثي واثارت جنونهم بعد قيامها بعمل خطير ومرعب اربك كل حساباتهم( صورة صادمة الحوثيين )

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