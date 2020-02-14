مليشيا الحوثي تقر بسرقة المساعدات الغذائية المقدمة للمواطنين في مناطق سيطرتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقر يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، بتلاعب مسؤولين في جماعته بالمساعدات الإنسانية.

وأكد الحوثي في بيان له نشره موقع الوزارة في وقت سابق، أن عبدالمحسن الطاووس، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، وأحمد حامد المعين من قبل الحوثيين مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية، يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.

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وقال الحوثي إن البيان" يأتي من موقع مسؤوليتنا ونظرنا لصالح شعبنا ونظرنا للحالة الراهنة"، كما أشار إلى برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أرسل له رسائل بسرقة 2550 كيسا من العدس من مخازن البرنامج الموجودة في مديرية عبس بحافظة حجة.

وبين "تواصلت مع بعض المسؤولين هناك وأبدوا الاهتمام الا اننا لم نجد نتيجة لذلك، وقد اقترحت لجنة لبحث الموضوع فاذا صح دعوى السرقة توجب على الجهات المسؤولة معاقبة السارقين وتعويض البرنامج، او توجيه ادعائهم الى القضاء".

ولفت إلى أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لا يحمل أي صفة قانونية، "والاصرار عليه جاء من قبل الأخ أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة وقراراته غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه".

وأضاف "المجلس يدعي على المنظمات وعلى راسها البرنامج العالمي للأغذية، واليونيسف بأنها توزع مواد فاسدة، ولا يزال يكرر هذا الادعاء رغم طلبنا من الطرفين التوقف عن المواجهات الإعلامية، ويظهر طرف البرنامج التزامه بنصحنا بهذا الخصوص، إلا أن طرف المجلس لا يزال يواصل ادعاءاته".

وقال الحوثي إن مجلس الطاووس هدد بوقف عمل برنامج الغذاء العالمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حال علّق البرنامج توزيع المساعدات في محافظة حجة احتجاجاً على نهب المساعدات.