تجدد المواجهات بين قوات الجيش والمليشيا في عقبة ثرة بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ أبين

أكدت مصادر عسكرية تجدد المعارك العنيفة بعقبة ثرة بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

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وذكرت المصادر ان الحوثيين شنوا، فجرا اليوم، قصفاً مدفعياً بقذائف الدبابات ومدافع الهاون على مواقع قوات الجيش الواقعة أسفل عقبة ثرة لكن قوات الجيش تصدت لهجمات الحوثيون وردت بقصف مدفعي أستهدف مواقع المليشيا في قمة العقبة الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودر (أبين) ومكيراس (البيضاء).

وقال سكان محليون في القرى الواقعة أسفل عقبة ثره إنهم شاهدوا سقوط قذائف هاون بالقرب من مواقع قوات الجيش والمقاومة.

وأسفرت المواجهات والقصف المتبادل عن سقوط جرحى من الطرفين دون تحديد حصيلة دقيقة.

ويوم أمس الأول تصدت قوات اللواء 103 المتمركزة شرق لودر لطائرة استطلاع حوثية حلقت فوق محيط اللواء مساء الاربعاء بعد يوم واحد من هجوم صاروخي شنته الجماعة وأستهدف اللواء ذاته وأسفر عن مقتل جندي ومدني يعمل في مطبخ اللواء وإصابة 11 آخرون.