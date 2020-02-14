الضالع.. تجدد المواجهات العنيفة بين المقاومة والمليشيا في قعطبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020
الخليج 365 ـ الضالع
قالت مصادر عسكرية إن المواجهات تجددت، فجر الجمعة 14 فبراير/ شباط 2020م، في جبهة الفاخر، بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وأكدت المصادر أن مواجهات عنيفة بين وحدات اللواء 30 مدرع، مسنودة بالمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي الارهابية، تجددت في منطقة حبيل العبدي والخرازة، 4 كيلومترات شمالي جبهة الفاخر، غربي مديرية قعطبة.
وتستخدم في المواجهات مختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، في واحدة من اشرس المواجهات حد قول المصدر.
ولفتت إلى أن القصف العشوائي لمدفعية المليشيا واسلحتها الرشاشة طال مزارع المواطنين.
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