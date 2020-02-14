مقاتلات التحالف تهاجم مواقع للمليشيا في ثلاث مديريات بمحافظة صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، شباط 14، 2020 سلسلة غارات على مواقع وأهداف حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف قصفت مواقع وأهدافا للمليشيا في مديريات حيدان ورازح وسحار بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المحافظة الحدودية.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.