عاجل| بومبيو: إيران تتحدى قرارات مجلس الأمن الدولي عبر تزويدها الحوثيين بالأسلحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، معلقا على مصادرة البحرية الأميركية 358 صاروخًا إيرانيًا في طرقها للحوثيين في اليمن إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

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وأضاف الوزير الأمريكي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، شباط 14، 2020، إن إيران تواصل تحدي قرارات مجلس الأمن الدولي عبر تزويدها الحوثيين بالأسلحة.

ودعا بومبيو المجتمع الدولي لإعادة فرض حظر تصدير الأسلحة على إيران.

وأوضح أنه يجب على العالم أن يرفض عنف إيران ويتحرك لتجديد الحظر على أسلحتها.