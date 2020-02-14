شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي: عوائق الحوثي تهدد بوقف المساعدات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 أفادت فضائية العربية الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الاتحاد الأوروبي حذر من تهديد عراقيل مليشيا الحوثي الإرهابية بوقف المساعدات لمناطق يسيطرون عليها.



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