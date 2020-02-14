شكرا لمتابعة خبر عن البحرية الأمريكية توجه ضربة مزلزلهعلى الحوثيين ..وبيان صادر من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم ايضاً ثلاثة صواريخ أرض جو (صور و تفاصيل ساخنه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هنا السر تعرف على 5 أطعمة ومشروبات لا يتناولها الأطباء ابدا لخطورتها على صحتهم وتصيب القلب بأمراض فتاكه و خطيرة جدا وتؤدي للوفاة المبكرة تعرف عليها.. آخر المستجدات والمعارك العنفية على محافظة الجوف تفاصيل المشهد الحربي لمعارك يام والعقبة ومركزالمحافظة لازال تحت سيطرت مليشيا الحوثي "تفاصيل" قبائل العود تطلق مناشدة عاجلة للتحالف وتتهم الشرعية ..بالخذلان والتخلي عن العود وتسليمها للحوثي والسبب ..تصفية حسابات قديمة ؟ ماذا يحدث خلف الكواليس : هل عاد اتفاق الرياض إلى مربع الصفر بعد مغادرة معين عبدالملك العاصمة الموقتة عدن

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كانت هذه تفاصيل خبر البحرية الأمريكية توجه ضربة مزلزلهعلى الحوثيين ..وبيان صادر من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم ايضاً ثلاثة صواريخ أرض جو (صور و تفاصيل ساخنه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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