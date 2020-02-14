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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الإعلامية العراقية المشهورة والمقيمية في دولة الإمارات، سهير القيسي بأناقة جديدة وهي ممتلئة بالأمل والبهجة والتفاؤل. وفي صورة جديدة لها ، تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، في الخليج، تظهر سهير القيسي مرتدية الأبيض وبنظرات جذابة تقطر جمالا وأناقة. --------------------------------- شاهد ايضا : • مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور" • بعد عام ونصف على الزواج .. سعودية إكتشفت إنها تمارس الحرام مع زوجها الكويتي!! Advertisements • عاجـــل : "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد • فاكهة لذيذة يسترخصها الجميع تحميك من ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية..شاهد • عاجـــل : الحزن يجتاح الوطن العربي بعد إنتشار خبر مقتل الفنانة نانسي عجرم ..وحسابها على انستجرام ينشر صورا طارئة ..شاهد --------------------------------- وتداولت جماهير خليجية صورة سهير على نطاق واسع، حيث تحظى الأخيرة بشهرة كبيرة في أوساط الخليجيين.

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