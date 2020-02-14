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صنعاء - ياسمين الخيامي - بشرى سارة لهذه الفئة من المغتربين اليمنيين ستجعلهم من اثرى اليمنيين واغناهم في كل المدن السعودية بعد هذا الفيديو الصادم لكل العائلات السعودية ( صورة + فيديو )

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