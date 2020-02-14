شكرا لمتابعة خبر عن الحزن يسيطر على كل المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية بعد واقعة كارثية ومروعة لأطفال يمنيين ابرياء وفي عمر الزهور ( صورة مؤلمة ومبكية ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الحزن يسيطر على كل المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية بعد واقعة كارثية ومروعة لأطفال يمنيين ابرياء وفي عمر الزهور ( صورة مؤلمة ومبكية )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحزن يسيطر على كل المغتربين اليمنيين في كافة المدن السعودية بعد واقعة كارثية ومروعة لأطفال يمنيين ابرياء وفي عمر الزهور ( صورة مؤلمة ومبكية ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.