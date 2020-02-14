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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثيين يصلون مدينة مارب..وقناة المسيرة تبث فيديو يظهر عناصر من الحوثيين في المدينة والرئيس هادي يجن جنونه ويطيح بوزير الدفاع المقدشي ويدعوا لمحاكمته عسكريا

2020/02/14 الساعة 11:47 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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