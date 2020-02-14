شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: الجنوب يمر باخطر مرحلة خلال فترة نضاله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات

قال الخبير العسكري خالد النسي أن الجنوب يمر باخطر مرحلة خلال فترة نضاله لاستعادة دولته. وأضاف النسي بالقول: ‏اخطر مرحلة يمر بها الجنوب خلال فترة نضاله لاستعادة دولته هي هذه الفترة وهي فترة مفصليه نكون او لا نكون فاذا وحدنا صفنا وكلمتنا خلف قيادتنا وكنا لهم الدعم والمساندة وإعلانها مواجهه عسكريه مفتوحه مع كل أعداءنا سننتصر.

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