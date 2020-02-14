شكرا لبحثكم عن خبر المارينز الأمريكي يصادر "150 صاروخاً" كانت في طريقها إلى الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت البحرية الأميركية اليوم الخميس، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية على متن مركب في بحر العرب في التاسع من الشهر الجاري، كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وأكدت في بيان أنها صادرت 150 صاروخاً مضاداً للطائرات في بحر العرب تضم 3 صواريخ إيرانية "بر - جو"

Advertisements

ومطلع ديسمبر 2019، أعلنت البحرية الأمريكية مصادرة شحنة صواريخ إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في اليمن.

وأوضحت إنه تم ضبط قارب صغير من قبل البحرية الأمريكية وفريق خفر السواحل الأمريكي، في شمال بحر العرب، وقد تم اكتشاف صلة إيران بالأسلحة.

وتتهم الولايات المتحدة والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً إيران بتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين.