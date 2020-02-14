شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يعترفون بمصرع ستة قياديين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثي مقتل ستة على الأقل من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع القوات الحكومية.

وأفادت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة، بأن العاصمة صنعاء شهدت أمس الأربعاء مراسم تشييع عدد من العسكريين وبينهم أربعة ضباط في رتبة عقيد، وهم عبد اللطيف صالح الغفري ومعين عبد الله مرعي وعبد البديع عبد الرب الحوثي وعلي يحيى الوجيه.

ويأتي ذلك بعد يوم من إقامة مراسم جنازة ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما العميد يحيى عبد الجبار حسن جحدان، والعميد عبد الله محمد حنش.

وتشهد جبهات القتال في صنعاء ومارب والجوف معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.