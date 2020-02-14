شكرا لبحثكم عن خبر الجبير: يجب أن تنتهي الحرب في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، ان بلاده لم تكن تريد الحرب في اليمن..وانه يجب ان تنتهي وفق تسوية سياسية.
وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب الله والحوثيين، ونريد الاستقرار فقط".
وأشار الجبير إلى أن المملكة العربية السعودية وفرت مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات الأمم المتحدة.
وتشارك السعودية في حرب اليمن من خلال قيادتها لتحالف عربي داعم للحكومة المعترف بها دوليا، منذ 26 مارس 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: يجب أن تنتهي الحرب في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.