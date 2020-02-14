شكرا لبحثكم عن خبر الجبير: يجب أن تنتهي الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، ان بلاده لم تكن تريد الحرب في اليمن..وانه يجب ان تنتهي وفق تسوية سياسية.

وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب الله والحوثيين، ونريد الاستقرار فقط".

وأشار الجبير إلى أن المملكة العربية السعودية وفرت مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات الأمم المتحدة.

وتشارك السعودية في حرب اليمن من خلال قيادتها لتحالف عربي داعم للحكومة المعترف بها دوليا، منذ 26 مارس 2015.