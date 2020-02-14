شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد الأوروبي يوجه طلباً هاماً للحكومة والحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن الأطراف اليمنية بإنهاء ومنع إشراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة عاماً من النزاع المسلح.

و شددت البعثة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، على مناهضة تجنيد الأطفال على أهمية إبقاء الأطفال آمنين من الحرب.

واعتبرت الزج بهم في الصراع انتهاكا لقانون حقوق الإنسان، باعتبار حماية الأطفال مكونا محوريا في عملية السلام الجارية، وأن منح الأطفال طفولة آمنة هو أفضل ضمان لمستقبل البلاد.