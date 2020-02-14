شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يطلق تحذيراً جديداً للمواطنين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الباردة و المغبرة على المرتفعات الشمالية و الوسطى و المناطق الصحراوية و الهضاب الداخلية، مع تحسن تدريجي في مدى الرؤية الأفقية خلال الساعات القادمة نتيجة انحسار موجة الغبار.

و أوضح في نشرته الصادرة الخميس، أن فرص الأمطار الخفيفة والمتفرقة على المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية، وصولا إلى السواحل الغربية و الجنوبية الغربية، مع احتمال تكون الشابورة المائية و الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه قاطني المناطق المتأثرة بموجة البرد والغبار وخاصة كبار السن والأطفال بأخذ الاحتياطات اللازمة محذراً في الوقت ذاته السائقين في المنحدرات الجبلية والطرق الصحراوية من تدني الرؤية الليلية.