مقتل وإصابة 15 من عناصر مليشيا الحوثي شرقي تعز 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي ستة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب تسعة أخرين مساء اليوم في اشتباكات شرقي تعز مع قوات الجيش الوطني.



وأكد مصدر عسكري بمحور تعز أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع المليشيات في جبهة العريش شرق المدينة ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 9 أخرين ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

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