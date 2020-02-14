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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على التوقعات الجوية لهذا اليوم الجمعة الجمعة 14 فبراير 2020 الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" أحوال الطقس المتوقعة في بلادنا، والبلدان العربية لهذا اليوم الجمعة، ويتكون على النحو التالي بمشيئة الله:

اليوم 10:00 صباحاً صافِ 18° 40% 1كم/س - اليوم 11:00 صباحاً صافِ 21° 27% 1كم/س - اليوم 12:00 مساءً صافِ 23° 17% 1كم/س - اليوم 01:00 مساءً صافِ 25° 14% 1كم/س - اليوم Advertisements 02:00 مساءً صافِ 25° 12% 2كم/س - * الطقس الآن في عواصم الدول العربية: طقس الأردن °5/°13 طقس الإمارات °16/°28 طقس البحرين °19/°24 طقس الجزائر °8/°17 طقس السعودية °21/°29 طقس السودان °18/°31 طقس الصومال °25/°32 طقس العراق °8/°20 طقس الكويت °12/°23 طقس المغرب °9/°17 طقس تونس °4/°17 طقس جزر القمر °28/°31 طقس جيبوتي °18/°27 طقس سوريا °4/°11 طقس عمان °18/°28 طقس فلسطين °5/°11 طقس قطر °19/°27 طقس لبنان °12/°15 طقس ليبيا °12/°16 طقس مصر °10/°15 طقس موريتانيا °17/°27

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