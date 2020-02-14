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البرلمان المصري يتحرك ضد الفنان محمد رمضان والطيار المذنب

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عدن - ياسمين التهامي - البرلمان المصري يتحرك ضد الفنان محمد رمضان والطيار المذنب

أعلنت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبدالحليم، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن إساءة الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر "مما يشكل ضررا بالطيران المصري وسمعته عالميا".

 

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضافت عبد الحليم في بيان، أنه بعد حدوث الواقعة في أكتوبر الماضي، والتحقيق مع الطيار ومعاقبته بسبب جلوس رمضان في مقعد القيادة، عادت المناوشات بين الفنان والطيار المفصول "بما يمثل نوعا من الإضرار بسمعة شركات الطيران المصرية".

وطالبت عضو البرلمان بوقف نشر الفيديوهات المتداولة بشأن الأزمة ومنع بثها ونشرها في وسائل الإعلام.

وكان الطيار المقال أشرف أبو اليسر، قد كشف تفاصيل الحكم عليه بوقفه عن ممارسة مهنة الطيران مدى الحياة، في مقطع فيديو، قائلا: "محمد رمضان طلب التقاط صورة داخل كابينة القيادة من أجل أن يريها لابنه ووافقت، وأخبرت رمضان أن تلك الصور ليست للنشر أو العرض".

والمحرج في الأمر أن كل ملابسات الخلاف تطفو على سطح مواقع التواصل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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