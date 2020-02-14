شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تبهر العالم من جديد ... شركة تويوتا تطور معشوقة الجماهير "كامري" والنتيجة مذهلة..."صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليابان تبهر العالم من جديد ... شركة تويوتا تطور معشوقة الجماهير "كامري" والنتيجة مذهلة..."صور"

بدأت شركة تويوتا اليابانية باستقبال طلبات الشراء المسبقة لنموذج معدل جديد من سيارات Camry، حصل على مواصفات خاصة ومميزة. وتأتي Camry S-Edition الجديدة بمظهر رياضي يتميز بالعديد من التعديلات التي تشمل المظهر العام، فالنموذج الأبيض من هذه السيارات حصل على عناصر سوداء اللون متداخلة مع اللون الأساسي للهيكل. جديد اب برس : Advertisements فتزينت بالأسود ممتصات الصدمات، والخطوط الجانبية على الأبواب، والمرايا ، والشبك الأمامي لغطاء المبرد، الذي حصل أيضا على عناصر مطلية بالكروم اللماع، كما حصلت هذه السيارة على سقف أسود كبير ومميز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تبهر العالم من جديد ... شركة تويوتا تطور معشوقة الجماهير "كامري" والنتيجة مذهلة..."صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.