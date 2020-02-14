شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «لعبة» خطيرة تسبب الوفاة بين طلاب المدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. «لعبة» خطيرة تسبب الوفاة بين طلاب المدارس
انتشرت لعبة خطيرة بين طلاب المدارس في مصر تهدد حياتهم وتعرضها للخطر؛ ما أثار مخاوف الكثير من أولياء الأمور الذين يخشون من سقوط أبنائهم ضحايا لها.
وأوضح الإعلامي المصري رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء دى ام سي المذاع على قناة دي إم سي، أن هذه اللعبة تسمى “دشدش الجمجمة” فكل اثنين يتفقان على ثالث وعمل مقلب به.
جديد اب برس :
وأظهر مقطع فيديو، طلاب مدارس يؤدون اللعبة الخطيرة التي تتسبب فى تعرضهم للإصابات، فهناك من يتعرضون للوفاة ولكسر فى الجمجمة، وكسر فى اليد والقدم والأنف والحوض.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «لعبة» خطيرة تسبب الوفاة بين طلاب المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.