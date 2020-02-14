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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. «لعبة» خطيرة تسبب الوفاة بين طلاب المدارس

انتشرت لعبة خطيرة بين طلاب المدارس في مصر تهدد حياتهم وتعرضها للخطر؛ ما أثار مخاوف الكثير من أولياء الأمور الذين يخشون من سقوط أبنائهم ضحايا لها.

وأوضح الإعلامي المصري رامى رضوان، خلال تقديمه برنامج مساء دى ام سي المذاع على قناة دي إم سي، أن هذه اللعبة تسمى “دشدش الجمجمة” فكل اثنين يتفقان على ثالث وعمل مقلب به.

جديد اب برس :

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وأظهر مقطع فيديو، طلاب مدارس يؤدون اللعبة الخطيرة التي تتسبب فى تعرضهم للإصابات، فهناك من يتعرضون للوفاة ولكسر فى الجمجمة، وكسر فى اليد والقدم والأنف والحوض.