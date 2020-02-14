شكرا لبحثكم عن خبر 85 مليار ريال قيمة الصادرات اليمنية خلال 2019 والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - صدرت اليمن منتجات بلغت قيمتها 85 مليار ريال خلال العام 2019 عبر المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة ، سالم سلمان، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم الخميس، إن بلاده صدرت 415 ألف طن بقيمة 85 مليار ريال يمني.
وأوضح أن نسبة الأسماك من تلك الصادرات وصلت إلى 42 في المائة بقيمة 36 مليار ريال.
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