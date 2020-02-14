شكرا لبحثكم عن خبر مصلحة الهجرة تؤكد توفر جوازات السفر بجميع فروعها والأولوية لهذه الفئة! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش اجتماع في مكة المكرمة، اليوم الخميس، آلية استيعاب طلبات الجوازات للحجاج اليمنيين في المحافظات المحررة.

وضم قيادات قطاع الحج والعمرة برئاسة وكيل وزارة الأوقاف المساعد طارق القرشي، ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات عبدالجبار سالم، وذلك ضمن الترتيبات التي يجريها مكتب شؤون حجاج اليمن لتوفير متطلبات الحاج.(وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

Advertisements

وشدد على أهمية إعطاء الحجاج الأولوية في استخراج الجوازات، وتوفيرها، ووضع آليات مناسبة تعمل على تسريع الإصدار.

وفي اللقاء أكد"سالم" أن دفاتر الجوازات متوفرة وبشكل كافي في جميع الفروع في المحافظات المحررة.

بدوره دعا القرشي جميع الحجاج إلى عدم دفع أي رسوم إضافية لسماسرة يتاجرون بـالجوازات، أو يتظاهرون بتسريع استخراجها، خاصة بعد أن تم وضع آلية معينة للحجاج في الجوازات.