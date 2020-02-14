شكرا لبحثكم عن خبر نهاية وخيمة لقيادي حوثي مع مرافقيه في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ألوية العمالقة، الأربعاء، مقتل قيادي حوثي وعدد من أفراد مجموعته في محافظة الحديدة غربي البلاد. وقالت في بيان إن القيادي أبو عزيز الهاشمي، لقي مصرعه مع عدد من أفراد مجموعته - دون تحديد عدد - شرقي مدينة الحديدة، بنيران القوات المشتركة. وأشارت إلى أن "القيادي الحوثي وأفراد مجموعته أطلقوا النار باتجاه القوات المشتركة التي ردت على مصادر النيران وتمكنت من قتلهم".

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