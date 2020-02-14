شكرا لبحثكم عن خبر اتفاق أمريكي - سعودي جديد بشأن اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود في العاصمة واشنطن، وبحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما أعلنت عنه المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان. وناقش الوزير بومبيو مع نظيره السعودي الملف اليمني وأعرب الوزيران عن قلقهما إزاء أعمال العنف الأخيرة في اليمن، بما في ذلك الهجمات الحوثية عبر الحدود على المملكة العربية السعودية، واتفقا على ضرورة العودة بسرعة إلى خفض التصعيد. وأشار البيان إلى أن بومبيو أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة لحل سياسي للنزاع بتيسير من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث..

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