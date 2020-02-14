شكرا لبحثكم عن خبر في ظاهره ”نادرة” شقيق عبدالملك الحوثي يعترف بنهب المساعدات الإنسانية ويطالب بوقف الحملة الإعلامية الموجهة ضد المنظمات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعترف يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" والذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيات، بتلاعب مسؤولين في جماعته بالمساعدات الإنسانية.

وقال الحوثي في بيان له نشره موقع الوزارة في وقت سابق، إن عبدالمحسن الطاووس، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين، وأحمد حامد المعين من قبل الحوثيين مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية، يتلاعبون بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية.

واضاف، ان برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، أرسل له رسائل بسرقة 2550 كيسا من العدس من مخازن البرنامج الموجودة في مديرية عبس بحافظة حجة.

وأكد الوزير الحوثي، أن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لا يحمل أي صفة قانونية، "والاصرار عليه جاء من قبل الأخ أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة وقراراته غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه".

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وقال الحوثي، إن المجلس يدعي على المنظمات وعلى راسها البرنامج العالمي للأغذية، واليونيسف بأنها توزع مواد فاسدة، ولا يزال يكرر هذا الادعاء رغم طلبنا من الطرفين التوقف عن المواجهات الإعلامية، ويظهر طرف البرنامج التزامه بنصحنا بهذا الخصوص، إلا أن طرف المجلس لا يزال يواصل ادعاءاته.

وأضاف، إن مجلس الطاووس هدد بوقف عمل برنامج الغذاء العالمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حال علّق البرنامج توزيع المساعدات في محافظة حجة احتجاجاً على نهب المساعدات.

وطالب الحوثي أن تتوقف وسائل الاعلام وبالذات قناة المسيرة عن الحملة الإعلامية الموجهة ضد المنظمات الانسانية وبالذات برنامج الأغذية العالمي.