شكرا لبحثكم عن خبر إقالة مدير مكتب رئيس الوزراء معين عبدالملك... اليك الحقيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء عن حقيقة الاطاحة بمدير مكتب معين عبدالملك. واوضح المصدر ان ماتناقلته وسائل اعلامية عن اقالة انيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء لا اساس له من الصحة. وتابع قائلا ان مانشرت عن اقالة انيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء بسبب قضايا فساد واختلاس ليس له اي صحة. Advertisements ولفت بالقول ان الاستاذ انيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء يتواجد حاليا في العاصمة السعودية الرياض. واشار حيث يتواجد باحارثة هناك لمناقشة اخر الانجازات التي حققتها الحكومة الشرعية. الجدير بالذكر ان ان مواقع اخبارية تناقلت قالة أنيس باحارثة مدير مكتب معين عبدالملك وتكليف خلفاً له بعد سلسلة قضايا فساد ثبت تورطه فيها وأحيل إلى النيابة في بعضها وفقا للمواقع الاخبارية.

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