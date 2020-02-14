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يزيد بن سلمان - شبوة - مع بلوغ معاناة المواطنين اليمنيين، حدا لا يطاق، بدء بانقطاع المرتبات ومصادرة الوظيفة العامة من قبل المليشيا الحوثية، و وصولا إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن كافة المحافظات منذ مطلع يناير الماضي، وحتى اليوم، بدعوى دعم الجبهات، أنبرى
الفن الشعبي للقيام بدوره في التعبير عن تلك المعاناة وإيصالها للداخل والخارج، كما هو حال هؤلاء الفنانين الذي يشرحون حال الإتصالات و معاناة المواطنين جراء انقطاع المرتبات وتوقف الخدمات والترقيات والتركيز على جبهات القتال، من خلال عزف مقطوعة غنائية تجسد تلك المعاناة .
أبيات المقطوعة الغنائية
هات التفاصيل ياهدهد سليمان هات
بأي ذنب علينا قطعوا الذبذبات
لاعد إشارات نتواصل ولا تغطيات
ولا معاشات شهرية ولا ترقيات
أهم شي يكفوا الجبهات شمة وقات
ويأمنوا عيشة أنفسهم ومن مات مات..
وتسببت الحرب الناتجة عن انقلاب المليشيا بأكبر أزمة إنسانية في التاريخ.
المشهد اليمني
@mashhadyemeni
على غرار الثلاثي الكوكباني .. شاهد ثلاث شباب يمنيين يطلقون اغنية تحكي معاناة انقطاع الانترنت والرواتب #اليمن
Embedded video
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11:54 PM - Feb 13, 2020
على غرار الثلاثي الكوكباني .. شاهد ثلاث شباب يمنيين يطلقون اغنية تحكي معاناة انقطاع الانترنت والرواتب #اليمن pic.twitter.com/Q8cqeeBWzD— المشهد اليمني (@mashhadyemeni) February 13, 2020
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