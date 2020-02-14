شكرا لبحثكم عن خبر بعد أن قدم اسقتالته رسميًا .. من هو القائد العسكري الذي تم تعيينه خلفاً لـ اللواء ”الأحمر” ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عيّن الرئيس عبدربه منصور هادي مطلع الشهر الجاري، العميد حسين يحيى العكمي قائد محور عمران، قائداً للواء 141مشاه الذي يقوده اللواء هاشم الأحمر منذ تأسيسه في أواخر العام 2015م. والثلاثاء الماضي، بعث اللواء هاشم عبدالله الأحمر، رسالة إلى القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي، قدم من خلالها استقالته من قيادة المنطقة العسكرية السادسة. Advertisements ويقع مقر قيادتها في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن) وتضم مسرح عملياتها محافظات صعدة والجوف وعمران. وقال الأحمر في رسالة الاستقالة أنها جاءت نتيجة ظروف تخص المنطقة العسكرية وعد بشرح تفاصيلها إلى الرئيس في وقت لاحق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن قدم اسقتالته رسميًا .. من هو القائد العسكري الذي تم تعيينه خلفاً لـ اللواء ”الأحمر” ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.