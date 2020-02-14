شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم... مليشيا الحوثي تقر بمقتل 6 من قياداتها الميدانية خلال اليومين الماضيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت مليشيا الحوثي الانقلابية، بمقتل ستة من قياداتها الميدانيين في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، خلال اليومين الماضيين.
وقالت وكالة "سبأ" الخاضعة للميليشيا، إنه جرى تشييع العقيد عبداللطيف صالح الغفري، والعقيد معين عبدالله مرعي، والعقيد عبد البديع عبدالرب الحوثي، والعقيد علي يحيى الوجيه" يوم الأربعاء في صنعاء.
وذكرت الوكالة، أنه تم أيضاء في صنعاء تشييع "العميد يحيى عبدالجبار حسن جحدان والعميد عبدالله محمد حنش" يوم الثلاثاء.
ولم تشير إلى الأماكن التي قتلوا فيها، لكن من المرجح أنهم قتلوا في جبهات نهم شرق صنعاء ومحافظة الجوف.
وتكبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في صفوفها في المعارك التي تشهدها جبهات مأرب والجوف وصنعاء وتعز والبيضاء.
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