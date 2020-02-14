شكرا لبحثكم عن خبر ميليشا تقتحم منازل عقال الحارات بغية إقامة فعاليات طائفية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألزمت مليشيا الحوثي الانقلابية عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية في العاصمة صنعاء بفتح منازلهم لإقامة ندوات طائفية.



وقالت مصادر محلية أن المليشيات الزمت العقال بفتح منازلهم لإقامة فعالية طائفية تحت مسمى «الهوية الإيمانية» التي تنفذها المليشيات على مراحل.

وبحسب المصادر، فأن المليشيات تضغط على عقال الحارات في صنعاء وتجبرهم على جمع الأهالي لحضور هذه الندوات والدروس التي من خلالها يتم بث الأفكار الطائفية والعدوانية تحت مسمى تعزيز الهوية الإيمانية.

Advertisements

وقالت مصادر في تصريحات صحفية، إن أغلبية المواطنين يرفضون الذهاب للدورات الطائفية الحوثية والندوات التي يقيمونها لمعرفتهم بمدى خطورتها، وما فيها من معتقدات باطلة، وأفكار طائفية وتحريضية تحث على العنف وتبث الكراهية بين أبناء المجتمع.

وأشارت المصادر إلى أن مشرفي المليشيات الحوثية يجبرون عقال الحارات والمشايخ والشخصيات الاجتماعية على فتح المجالس والمقايل وجمع المواطنين وإقامة دوراتهم وندواتهم وبث سمومهم كردٍ على رفض الأهالي الحضور إلى المراكز الحوثية.