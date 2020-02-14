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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل مشرف حوثي في صراع داخلي بالتحيتا
الجمعة 14 فبراير 2020
الخليج 365
وقعت اشباكات، مساء الخميس، بين قيادات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومتحوثين من أبناء تهامة، شرق مدينة التحيتا.
وأرجعت مصادر محلية، الاشتباكات إلى خلافات بين قيادات الحوثيين المنتمين إلى صعدة والمتحوثين من أبناء تهامة، بعد محاولة دخول المشرف الحوثي أبو زكريا إلى أحد المواقع الواقعة تحت سيطرة المتحوث عطيفي وعناصره.
وكشفت عن تلقي المشرف الحوثي أبو زكريا، وابلا من رصاص المتحوثيين من أبناء تهامة التابعين لعطيفي.
وتتآكل مليشيا الحوثي داخليا، بسبب الخلافات على النفوذ والجبايات والخلافات والصراعات الطائفية والعقائدية.
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