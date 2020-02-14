شكرا لقرائتكم خبر عن آخر المستجدات ..معارك عنفية في محافظة الجوف..تفاصيل المشهد الحربي لمعارك يام والعقبة, ومركزالمحافظة لازال تحت سيطرت مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 06:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
(بحسب مأرب برس افشل الجيش الوطني بمحافظة الجوف كل التحركات الحوثية في عدة جبهات، مكبدا في ذات الوقت المليشيات الحوثية خسائر بشرية كبيرة خلال الايام الماضية.
إلى ذاك اشتدت المعارك خلال الساعات الماضية بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبال المقاطع المحاذية لجبال يام جنوب مديرية الغيل غربي الجوف .
وأشارت المصادر أن مدفعية الجيش وطيران التحالف استهدفا آليات عسكرية ومواقع تابعة للمليشيا في ذات الجبهة..
وعلي ذات السياق قالت مصادر عسكرية ان معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني والمليشيا في جبهة العقبة شمال شرقي الجوف،وأكدت المصادر أن قوات الجيش أحبطت هجوم المليشيا بعد اشتداد المواجهات لساعات طويلة في الجبهة.)
وفي نفس السياق مصادر مطلعة كشفت ل الخليج 365 , ان مركز المحافظة لازال تحت سيطرت مليشيا الحوثي وستتم عملية عسكرية لتحرير كامل مديرية الحزم خلال الساعات القادمة .
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