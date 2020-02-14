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صنعاء - ياسمين الخيامي - السعودية تشن هجوما عنيفا على تركيا وتتهمها بدعم “المليشيات المتطرفة” في ثلاث دول عربية وتفجر مفاجأة: هذا هو سبب تدخلنا في حرب اليمن

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تعارض توغل تركيا في سوريا، ودعمها للميليشيات المتطرفة في ليبيا والصومال. وأكد الجبير، في مؤتمر صحفي، على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست، للقاء مسؤولين هناك، اليوم الخميس: “نحن نعارض توغل تركيا في سوريا، ونعارض دعم تركيا للمليشيات في الصومال وسوريا وليبيا”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عائلة القتيل السوري تباغت نانسي عجرم وزوجها وتصعقهم بهذا الطلب الصادم..وقناة العربية تفجر مفأجاة مدوية بشأن الغاء تقرير الطب الشرعي عن الرصاصات القاتلة شيوخ جنوبيين يقدمون على عمل رجولي وشجاع ويثلجون صدور كل ابناء الشمال والخبر ينزل كالصاعقة على رأس هذا المحافظ الجنوبي ( صورة اسعدت كل ابناء الشمال ) شاهد بالفيديو..مواجهة مرعبة بين لبؤة جائعة وفهد شرس..شاهد كيف انتهت المواجهة القاتلة ومن هو الاقوى اللبؤة ام الفهد ( فيديو ) نبتة يمنية تعالج ضغط الدم وآلام القلب والشرايين ومختلف أنواع السرطانات.. لكن الجميع يتجاهلها رغم انها موجودة وبكثرة في كل أسواق الخضروات ( تناولها ولن تعرف المرض ) صدام حسين يثير رعب السلطات العراقية ويظهر في عاصمة كردستان “كركوك” وصدور أمر رسمي بالقبض القهري عليه.. شاهد كيف انتهت النتيجة وماذا فعل صدام Advertisements صحيفة بريطانية تصعق الملك سلمان وتهز اركان كل افراد الاسرة الحاكمة في المملكة وتكشف عن السيدة التي خدعت ولي العهد واوقعته في ورطة كبيرة وردنا الان.. الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة صادمة ) نجل السلطان هيثم بن طارق يفاجئ الجميع ويقلب سلطنة عُمان راسا على عقب بمعلومات صادمة وغير متوقعة اثارت جنون كل ابناء السلطنة (شاهد الصور) اللواء "جواس"يفضح سر فشل هادي والجنرال والمقدشي وسبب الهزائم اما الحوثي ويقدم للتحالف عرض رهيب للقضاء على الحوثي قضاء مبرم ( صورة) في غاية الخطورة..أردوغان يصعق "الإمارات ومصر" ويوجه لهما ضربة ساحقة اثارت جنون السيسي ولا ولي عهد ابو ظبي ..لن تصدق مافعله اردوغان المملكة تباغت كل دول مجلس التعاون الخليجي وتثلج صدور كل ابناء سلطنة عمان بعد اعلانها هذا الامر الذي جعل سلطان عمان الجديد يطير فرحا عاجل : الصين تدق طبول الحرب وتحرك سلاحها النووي المرعب وتعلن انها ستقضي على هذه الدولة وتمحوها من خارطة العالم بعد فعلتها الغادرة لتدمير الصين السعودية تشن هجوما عنيفا على تركيا

وأبدى قلق بلاده من انتقال المقاتلين الأجانب من ​سوريا​ إلى ​ليبيا​ وسيكون هناك تبعات على أوروبا، مشيرا إلى أن “السعودية لا تميل إلى طرف على حساب آخر في الصراع الليبي وأبلغنا حفتر والسراج ضرورة التوصل إلى حل سياسي”.



وبشأن اليمن، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي: “لم نكن نريد الحرب في اليمن، وتدخلنا لنوقف حزب الله والحوثيين، ونريد الاستقرار فقط”. وأعلن أن ​المملكة العربية السعودية​ وفرت ​مساعدات​ بقيمة 14 مليار ​دولار​ لليمن من خلال مركز الملك سلمان ومؤسسات ​الأمم المتحدة، مؤكدا أنه يجب أن تنتهي حرب ​اليمن​ وفق تسوية سياسية.

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