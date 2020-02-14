شكرا لبحثكم عن خبر قرار غير معلن بتعيين قائد عسكري بارز في الحرس الجمهوري بمنصب رفيع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف ‏وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي عن قرار جديد وغير معلن، بتعيين القائد العسكري البارز في الحرس الجمهوري سابقا، اللواء الركن خالد الأشول مساعدا لوزير الدفاع. وقال الفريق المقدشي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر" أنه "التقى بقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن أحمد حسان؛ وعدد من قادة الألوية في المنطقة، بحضور مساعد وزير الدفاع اللواء الركن خالد الأشول، للاطّلاع على سير العمليات الميدانية، مؤكدا العزم على تحرير صنعاء وكل اليمن مهما تكن التضحيات".

وكان اللواء الأشول مديرا لدائرة العمليات الحربية في وزارة الدفاع، ومن أوائل من انضموا للجيش الوطني ضد الحوثيين، وكان في 2013 قائدا للواء عسكري في الجيش، وقبلها كان ضابطا رفيعا في الحرس الجمهوري.

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