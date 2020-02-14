شكرا لبحثكم عن خبر ضبط معملين لتصنيع الخمور في الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر أمني، بأن الاجهزة الامنية بمحافظة الحديدة، ضبطت معملين لتصنيع الخمور، بعد 48 ساعة من ضبط معملين مماثلين في العاصمة صنعاء ومحافظة عمران.

وذكر المصدر لـ " المشهد اليمني " أن الأجهزة الأمنية ضبطت بمديريتي باجل، والضحي معملين لتصنيع وترويج الخمر.

وأفاد المصدر بأن الشرطة القت القبض على أربعة أشخاص يقومون بتصنيع الخمور في معملين منفصلين بالمديريتين.

وكانت الاجهزة الامنية ضبط قبل 48 ساعة معملين مماثلين في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء ومديرية خارف بمحافظة عمران.

وارتفع مستوى الجرائم في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، جراء الظروف المعيشية الصعبة التي خلفها انقلاب المليشيا منذ أكثر من خمس سنوات.

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