شكرا لبحثكم عن خبر الفرحة بعودة الانترنت تتسبب بموت هاتف ”يمني”! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسببت الفرحة الناتجة عن العودة النسبية للانترنت في اليمن، بموت هاتف مواطن يمني، اليوم الخميس.

وأفاد نشطاء ساخرين على منصات التواصل الاجتماعي، بوفاة هاتف المواطن اليمني أصيل سويد، إثر صدمة الفرحة التي تعرض لها بعودة الانترنت اليه بعد انقطاعه لمدة أسابيع.

وقال المواطن أصيل سويد أن الانترنت يعتبر بمثابة أكسجين للهاتف و أن هاتفه ظل أسابيع يعاني بشكل كبير جداً ولايستطيع التنفس بسبب أنقطاع الانترنت وضعفه في اليمن، وأنه لم يستطع إسعافه الى أي مكان يتواجد به انترنت بسبب الحرب الدائرة في أكثر من جبهة، ما جعله يفقد الامل ويتركه مرمياً في المنزل كونه أصبح بلا فائده.

وأضاف أنه فور عودة الانترنت قام بتوصيله الى الهاتف وحاول الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هاتفه لم يتحمل هول الصدمة بعودة الانترنت ومات من الفرحة.

وكانت الاتصالات اليمنية، اعلنت عن قرب عودة الانترنت في الاسبوع الثالث من فبراير الجاري، بعد انقطاع الكابل البحري في قناة السويس مطلع يناير الماضي، وخروج 80 بالمئة من السعات الدولية للإنترنت في اليمن عن الخدمة.

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