شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع في مكة لمناقشة آليات استيعاب طلبات الجوازات لليمنين .. ووكيل مصلحة الجوازات يطمئن اليمنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ناقش اجتماع في مكة، اليوم الخميس، آلية استيعاب طلبات الجوازات لحجاج بلادنا في كل فروعها في مناطق الشرعية.

اللقاء الذي ضم قيادات قطاع الحج والعمرة برئاسة الوكيل المساعد للقطاع طارق القرشي، ووكيل مصلحة الهجرة والجوازات عبدالجبار سالم، شدد على أهمية إعطاء حجاج بلادنا أولوية في استخراج الجوازات ، وتوفيرها، ووضع آليات مناسبة تعمل على تسريع الإصدار.

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وأكد عبدالجبار سالم ، أن دفاتر الجوازات متوفرة وبشكل كامل في جميع الفروع في مناطق الشرعية بما تلبي احيتاجات المواطنين وفي كل الأوقات.

بدوره ثمن الوكيل القرشي هذه اللفتة من قبل مصلحة الهجرة والجوازات ووزارة الداخلية وإعطاء حجاج بلادنا أولوية حتى يتسنى لهم التسجيل في فترة السماح، ويعالج مشاكل كانت عالقة في العام الماضي .

وأهاب القرشي بجميع الحجاج عدم دفع أي رسوم إضافية لسماسرة يتاجرون بـالجوازات، أو يتظاهرون بتسريع استخراجها، خاصة بعد أن تم وضع آلية معينة للحجاج في الجوازات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الترتيبات التي يجريها مكتب شؤون حجاج اليمن لحج هذا العام 1441هـ ، والتي تهدف إلى توفير كل متطلبات الحاج والتسهيل عليه من بدايته وحتى الإنتهاء من مناسكه. وعقب اللقاء اطلع وكيل مصلحة الهجرة على سير العمل بمكتب شؤون حجاج اليمن، وسير الترتيبات الجارية لحج هذا العام 1441هـ، كما زار الإدارة العامة للمعلومات في مكتب شؤون الحجاج اليمن وأطلع من المختصين على إجراءات الجوازات واستقبالها وفحصها وكل ما من شأنه إصدار التأشيرات لحجاج بلادنا.‎