شكرا لبحثكم عن خبر عودة خدمة الانترنت خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن عودة خدمة الإنترنت إلى اليمن بعد أن انتهت الفرق الفنية من إنجاز المراحل الأولى لعمليات إصلاح الكابل البحري "فالكون".
ووفقا لـ حساب الوزارة على فيسبوك وتويتر عن المصدر قوله إن بياناً رسمياً سيصدر خلال الساعات القادمة من شركة تيليمن عن عودة خدمة الانترنت.
وثمن المصدر " عاليا الجهود الكبيرة والمهنية العالية لشركة تيليمن ومؤسسة الاتصالات".
وكانت الشبكة قد خرجت عن الخدمة بنسبة 80% منذ التاسع من يناير الماضي، وذلك بعد أن تعرض الكابل البحري للقطع بقناة السويس، حسب بيان سابق لشركة تيليمن.
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