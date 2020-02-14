شكرا لبحثكم عن خبر أصيلة الدودحي ..تعود بقوة إلى الواجهة بمحافظة إب ومطالبات شعبية لرئيس الجمهورية بأنصافها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عادت الشهيدة أصيلة الدودحي أحد أبطال المقاومة الوطنية بمحافظة إب إلى الواجهة مرة أخرى إلى المحافظة بعد تزايد المطالبات الشعبية لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بانصاف أصيلة وعمها الشهيد حسن الدودحي .
وقالت مصادر محلية " للمشهد اليمني " اليوم الخميس أن عدد كبير من أهالي مديرية العود مسقط رأس البطلة أصيلة وعمها طالبوا رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ونائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر والمسئولين في الحكومة الشرعية بسرعة صرف مرتبات الشهيدة أصيلة وعمها .
وأضافت المصادر أن أسرة الدودحي بلا راتب ولم تحصل حتى على أبسط حقوقها وتسكن في بيت آيل إلى السقوط في إحدى قرى الضالع .
وأكد المصدر أن التاريخ لن ينسى بطولات أصيلة وعمها والذان قاتلا ببسالة وقوة منقطعة النظير في العود بعد أن فر الجميع من المليشيا مطالبين الحكومة بعدم نسيانهم أيضا .
الجدير ذكره أن أصيلة الدودحي ذات 18 عام حملة سلاحها بقوة لمواجهة الحوثيين ونكلت بعدد منهم وهي صامدة كصمود جبال العود ومتمسكة باصالتها اليمنية المشتقة من أسمها لمواجهة الكهنوت .
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